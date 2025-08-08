Agnone: escursione alla scoperta delle erbe spontanee del Verrino

Lunedì 11 agosto 2025, appuntamento ad Agnone per una passeggiata gratuita lungo il Verrino. Con la guida di Marco Cacciavillani, scopri piante, curiosità botaniche e tradizioni d’uso del territorio

AGNONE – Lunedì 11 agosto 2025, ore 17:00 “Alla ricerca delle erbe spontanee del Verrino” presso il Santa Lucia Park – Contrada Santa Lucia, Agnone (IS). Ritrovo al piazzale del parcheggio. Percorso facile, adatto a tutti. Partecipazione gratuita; gradita preiscrizione via WhatsApp: 0872 713586.

Con la guida di Marco Cacciavillani (AMA Green) andremo a scoprire piante, tradizioni d’uso e curiosità botaniche lungo il Verrino. Un’ora e mezza di cammino leggero per conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e racconti.

Collaborazioni: Comune di Agnone, Comune di Capracotta, Comune di Poggio Sannita, Comune di Pietrabbondante, Comune di Civitanova del Sannio, GAL Alto Molise, Università degli Studi del Molise AMA Green, Santa Lucia Park

Consigli: abbigliamento comodo, acqua, curiosità.

Indicazioni: https://maps.app.goo.gl/qssGNFJEoEzYGrCH6