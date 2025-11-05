Agnone, il teatro si apre ai giovani: debutto con “Mistero Buffo”

Tre abbonamenti omaggio per gli studenti del D’Agnillo e debutto il 7 novembre con “Mistero Buffo” ad Agnone

AGNONE – L’operazione rientra in uno scenario più ampio, che punta sul legame tra scuola e teatro: durante l’anno scolastico l’Italo Argentino accoglierà gli studenti in più di un’occasione, sia per spettacoli dal vivo che per proiezioni cinematografiche. Le tematiche da esplorare saranno concordate con i docenti del Dipartimento di Educazione Civica e integrate nel percorso formativo scolastico, affinché il teatro non sia solo un luogo di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento efficace per la formazione dei cittadini del futuro.

E intanto cresce l’attesa per la prima di stagione, in cartellone venerdì 7 novembre alle ore 21:00. In scena, il grande testo di Dario Fo e Franca Rame, premiato con il Premio Nobel per la Letteratura 1997: Mistero Buffo, nella versione prodotta dal Teatro Stabile di Torino che vede in scena Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri. Un allestimento acclamato ovunque, che conta già oltre duecento repliche in tutto il mondo e che giunge per la prima volta in Molise.

I biglietti sono in prevendita presso la Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele n. 69, oppure online sul sito Ciaotickets e nei punti vendita del circuito Ciaotickets (con aggiunta di diritti di prevendita). Le tariffe sono fissate a € 22 (intero) o € 15 (ridotto under 25) per la Platea ed € 15 (intero) o € 10 (ridotto under 25) per la Galleria. Il botteghino del Teatro sarà aperto il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 20:00.

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10, la programmazione dell’Italo Argentino prosegue poi con la proiezione del film La vita va così, del regista Riccardo Milani, con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono.

