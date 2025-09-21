Al via il progetto OrientaMoli per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori

CAMPOBASSO – La Regione Molise, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, annunciare l’avvio delle attività del progetto OrientaMoli, dedicate agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori della Regione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani nella scelta consapevole del proprio percorso formativo e professionale, stimolando la riflessione sulle proprie attitudini, interessi e aspirazioni, e favorendo la conoscenza delle opportunità formative e professionali presenti sul territorio e a livello nazionale.

Le attività prenderanno il via il 22 settembre a Campobasso, alle ore 9, in Corso Vittorio Emanuele II, presso il Truck Hospitality, un’aula didattica mobile innovativa. Il truck farà tappa nelle principali città molisane – Campobasso (22/09 al 04/10), Isernia (06/10 al 11/10) e Termoli (13/10 al 18/10) – offrendo agli studenti momenti di apprendimento interattivo, con l’utilizzo delle piattaforme digitali Sorprendo e OrientaSmart e la compilazione del questionario di orientamento.

Per garantire la partecipazione di tutti gli studenti del territorio, i formatori si recheranno direttamente anche negli altri istituti scolastici, riproducendo le stesse attività del truck in aula, così da permettere a ciascuno di vivere un’esperienza completa e personalizzata. Il progetto OrientaMoli rappresenta un’importante occasione per supportare i giovani nel delicato passaggio verso il futuro, valorizzando la loro partecipazione attiva e favorendo il dialogo tra scuole, università, enti di formazione, istituzioni e mondo del lavoro. Saranno presenti il consigliere delegato Roberto Di Baggio e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Chimisso.