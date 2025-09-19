A Montagano premiazione del concorso letterario Faifoli 2025

Sabato 20 settembre il Polo Museale di Faifoli ospita l’ottava edizione del premio letterario nazionale: due vincitori

MONTAGANO – Sabato 20 settembre alle 18:00 presso il Polo Museale di Faifoli, a Montagano, si terrà la premiazione del Concorso letterario nazionale “Faifoli Montagano”, giunto alla sua ottava edizione.

Organizzato dal Comune di Montagano, che ha messo in palio i premi, in collaborazione con Borghi della lettura, Fondazione Molise Cultura, Proloco Faifoli Montagano e Centro studi “Fusco” il concorso ha visto la partecipazione di autori dall’intero territorio nazionale e si è concluso con la proclamazione, da parte della giuria tecnica, di due vincitori, oltre che di una Menzione d’onore. Il premio ha stimolato un grande fermento con il coinvolgimento di una giuria di lettori formata da più di 50 persone, che ogni anno assegna una Menzione speciale sempre graditissima per chi la riceve