A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato. All’Auditorium di Termoli il concerto del nuovo Trio Accord

REGIONE – Oggi, 21 settembre, sarà una domenica tra musica e curiosità. Molisenews24.it ricorda che Campobasso si risveglia con il ritorno di Campobazar, il mercatino dell’usato che anima le vie cittadine con oggetti vintage, occasioni imperdibili e atmosfere retrò. Un appuntamento amato da collezionisti e curiosi, perfetto per una passeggiata tra bancarelle e storie da riscoprire. Nel pomeriggio, spazio alla grande musica: alle 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, il Nuovo Trio Accord propone un raffinato viaggio sonoro tra le note-

GLI EVENTI DEL 21 SETTEMBRE

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli concerto del Nuovo Trio Accord. Il programma prevede musiche di A. Piazzolla, C. Gardell, G.M. Rodriguez, R. Galliano, L. Bacalov.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

“Voci sotto le stelle… – un viaggio nel mondo del canto lirico, opera, operetta, classica e dintorni” al Chiostro Palazzo San Francesco di Isernia.

27 settembre

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.