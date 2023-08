Amichevole, Napoli Primavera – Vastogirardi 2-1: cronaca e risultato

Primi minuti di gara e le squadre cominciano a darsi battaglia. Grande prodezza di Nappo al 4′ minuto di gioco sull’attaccante azzurro, dopo un errore difensivo clamoroso della retroguardia gialloblù. Al 7′ il Napoli passa in vantaggio, Vilardi lasciato solo non perdona. Vicino al raddoppio il Napoli con Legnante dopo un fraseggio in area di rigore su sviluppi di calcio d’angolo. Passaggi poco decisi della retroguardia alto molisana, che però riesce sempre a scamparla grazie alle parate di Nappo. Al 18′ minuto di gioco le due compagini tendono più a gestire la palla che a spingere come nei primi minuti di gioco. Dalla trequarti su punizione ci prova De Chiara, palla di poco sulla traversa. Al 28′ primo tiro in porta da parte del Vastogirardi con Caon l’ex Monterosi, la palla lampisce il palo e va sul fondo. Il direttore di gara concede il break alle due squadre. Miracolo di Turi sulla punizione chirurgica di Ruggieri, l’estremo difensore la smanaccia in angolo togliendola da sotto l’incrocio. Inizia la ripresa all’Antistadio e primi cambi per entrambe le squadre. Azione dubbia per il Vastogirardi che a 3 minuti della ripresa non gli viene assegnato un calcio di rigore netto. Discesa sontuosa di Tocco per Ferrara in area di rigore, parata prodigiosa di Turi. Ferrara a limite area subisce un fallo, Ruggieri da punizione prende lo specchio della porta ma nuovamente l’estremo difensore toglie la gioia del gol, quest’oggi i due portieri stanno tenendo a galla la partita. Quest’oggi la palla non vuole entrare per il Vastogirardi, di nuovo Ruggieri pericoloso su calcio di punizione. Raddoppio Napoli al 22′ del secondo tempo, Vigliotti la insacca in rete sorprendendo Nappo. Accorcia le distanze il Vastogirardi al 30′, dopo l’azione travolgente iniziata da Tocco e il grande appoggio di Fontana per Iacovetta che tira indisturbato e insacca il pallone in rete. Prodezza di Nappo, salva un gol già fatto. Finisce 2-1 il match amichevole contro il Napoli Primavera, un super Nappo e nella ripresa la squadra di Mister Bifini riesce a prendere il pallino del gioco, riuscendo meglio a giocare il pallone.

Tabellino

NAPOLI PRIMAVERA 2-1 ASD VASTOGIRARDI

NAPOLI PRIMAVERA:Turi, Peluso, Di Lauro, Legnante, Gambardella, D’Avino, Gioielli, De Chiara, Rossi, Vilardi, Koffi. A DISPOSIZIONE: Pellino, Sorrentino, Puzone, Esposito, Mazzone, Stasi, Borriello, Vigliotti, Malasomma, Lorusso, Parisi, D’Angelo, De Crescenzo, Ballabile, Raggioli, Lacki. ALL: TEDESCO.

ASD VASTOGIRARDI: Nappo, Pavone(Iacullo), Visani(Minchillo), Ruggieri(Maraucci), Brunetti(Caterino)z, Ceccuzzi, Antogiovanni(Antinucci), Anzalone(Tocco), Salatino(Acunzo), Ferrara(Iacovetta), Caon(Fontana). A DISPOSIZIONE: Budano. ALL: BIFINI.

Reti:7’pt Vilardi(N), 22’st Vigliotti(N), 30’st Iacovetta(V).

Ingaggio di Angelo Brunetti

L’Asd Polisportiva Vastogirardi rende noto l’ingaggio del difensore Angelo Brunetti, classe 2000 nativo di Palermo. Di ruolo è un difensore centrale che però può giocare anche come terzino sinistro, la qualità che lo contraddistingue e che si è vista durante gli allenamenti congiunti è sicuramente la propensione a spingere e a proporsi in posizione avanzata

Nell’ultima stagione ha giocato nel Città Sant’Agata, club di Serie D. L’inizio della sua carriera è con la squadra di Lentini in provincia di Siracusa, la Sicula Leonzio. Da qui in poi vari prestiti come Castrovillari, Messina e Licata. Nella stagione 20/21 passa definitivamente al Licata e successivamente in prestito allo Giarre e al Casale.

Con quest’ultima società disputa un campionato intero, da svincolato passa al Città Sant’Agata. Arriva al Vastogirardi con determinazione e voglia di fare bene per ripagare della fiducia di chi lo ha voluto fortemente qui.