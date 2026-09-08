Associazione Coscioni: “Il Molise acceleri sulla proposta di legge sul fine vita”

CAMPOBASSO – Dopo l’approvazione in Veneto della legge regionale di iniziativa popolare ‘Liberi Subito’, l’associazione Luca Coscioni invita la Regione Molise a dare seguito alla proposta di legge già depositata e a proseguire l’esame fino a una decisione.

“Il risultato ottenuto in Veneto, il quarto in Italia – spiega Marco Cappato – rafforza le richieste che arrivano da diverse parti d’Italia. In Molise la proposta è già stata depositata e la discussione è stata avviata. Chiediamo che l’esame proceda rapidamente e che il confronto possa concludersi con una decisione nel merito del testo”.

La proposta di legge è stata presentata lo scorso aprile da dieci consiglieri regionali appartenenti alla minoranza e maggioranza di centrodestra. Mira “a definire e strutturare ruoli, tempi e le procedure indicate dalla Corte costituzionale attraverso una sentenza immediatamente esecutiva, ferma restando l’esigenza di una legge nazionale che abbatta le discriminazioni tra malati oggi in atto”.