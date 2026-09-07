Arte e cultura il 7 settembre in Molise: la collettiva “Humus” al Castello Angioino, le personali al MACTE di Termoli e Culturassegna Itinea
REGIONE – Settembre prosegue in Molise con una giornata dedicata all’arte contemporanea e ai percorsi culturali del territorio. Molisenews24.it ricorda che lunedì 7 settembre Civitacampomarano e Termoli continuano le mostre “Humus” e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, mentre prende il via la Culturassegna Itinea, un ciclo di incontri tra Molise e Albania dedicato alla lingua arberëshe, alla memoria e all’identità locale, con appuntamenti diffusi tra Montecilfone, Campomarino, Portocannone, Ururi e una tappa a Guglionesi.
GLI EVENTI DEL 7 SETTEMBRE
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Incontri di Culturassegna itinea tra Molise e Albania (Rrante): Inizio del ciclo di iniziative e incontri dal 7 al 12 settembre volti a valorizzare la lingua arberëshe, la memoria e l’identità del territorio. Tra Montecilfone, Campomarino, Portocannone e Ururi, saranno arricchite da una visita a Guglionesi.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso
Dalle 22 a Matrice, in Contrada Vacella, Dance Tarantella, laFesa Folk elettronica
10 settembre
Festa in onoe di San luca Evangelista, Sant’Antonio da padova e Madonna delle Gazie a Pescopennataro
11 settembre
Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)
Festa dell’uva a Riccia
Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live
Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)
12 settembre
Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore
Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro
XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano
Una musica può fare…: dalle2.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano
Beer Fest a Larino
La Notte Venafrana a Venaffro
13 settembre
Festival delle erbe a Campobasso
18 settembre
Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)