Arte e cultura il 7 settembre in Molise: la collettiva “Humus” al Castello Angioino, le personali al MACTE di Termoli e Culturassegna Itinea

REGIONE – Settembre prosegue in Molise con una giornata dedicata all’arte contemporanea e ai percorsi culturali del territorio. Molisenews24.it ricorda che lunedì 7 settembre Civitacampomarano e Termoli continuano le mostre “Humus” e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, mentre prende il via la Culturassegna Itinea, un ciclo di incontri tra Molise e Albania dedicato alla lingua arberëshe, alla memoria e all’identità locale, con appuntamenti diffusi tra Montecilfone, Campomarino, Portocannone, Ururi e una tappa a Guglionesi.

GLI EVENTI DEL 7 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Incontri di Culturassegna itinea tra Molise e Albania (Rrante): Inizio del ciclo di iniziative e incontri dal 7 al 12 settembre volti a valorizzare la lingua arberëshe, la memoria e l’identità del territorio. Tra Montecilfone, Campomarino, Portocannone e Ururi, saranno arricchite da una visita a Guglionesi.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

Dalle 22 a Matrice, in Contrada Vacella, Dance Tarantella, laFesa Folk elettronica

10 settembre

Festa in onoe di San luca Evangelista, Sant’Antonio da padova e Madonna delle Gazie a Pescopennataro

11 settembre

Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)

Festa dell’uva a Riccia

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)

12 settembre

Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare…: dalle2.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venaffro

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)