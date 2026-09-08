Emergenza cinghiali in Molise, Gravina interpella Roberti: “Ciarezza su strumenti, risultati e responsabilità”

CAMPOBASSO – Il consigliere regionale del M5s Roberto Gravina ha depositato questa mattina, in apertura dei lavori del Consiglio regionale del Molise, un’interpellanza urgente al presidente della Giunta, Francesco Roberti, sul contenimento della presenza di cinghiali nei centri abitati del Molise. “Un problema – sottolinea l’esponente dell’opposizione – che non riguarda più solo le campagne, ma la sicurezza, l’incolumità pubblica, la viabilità e l’igiene urbana dei nostri paesi e delle nostre città”.

Nell’interpellanza l’esponente della minoranza chiede “di chiarire quando sia stato concretamente avviato il selecontrollo, quanti cinghiali siano stati catturati o abbattuti nei centri abitati” ogni anno e in quali Comuni, “le caratteristiche degli animali intercettati, quante trappole siano oggi realmente disponibili e operative e con quali procedure vengano attivate, se esista un protocollo regionale con soggetti responsabili e tempi di intervento certi”.