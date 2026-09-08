Eventi dell’8 settembre in Molise: mostre, concerto di Gianni Morandi a Selvapiana, Dance Tarantella a Matrice

REGIONE – L’8 settembre porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra arte, musica e cultura. Molisenews24.it ricorda che le mostre continuano ad animare Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre la serata si accende con il concerto di Gianni Morandi a Selvapiana e con la festa folk elettronica Dance Tarantella a Matrice. Spazio anche alla formazione con i webinari di Poste Italiane dedicati all’educazione finanziaria, per un calendario che unisce spettacolo, territorio e approfondimento

GLI EVENTI DELL’8 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Dal 8 al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo

Concerti e Musica dal vivo

Gianni Morandi arriva a Campobasso tappa conclusiva del suo tour estivo “C’era un ragazzo”, organizzata presso l’Area Eventi Selvapiana L’artista porterà in città il suo repertorio più amato.

A Matrice, in Contrada Vacella, dove dalle 22 andrà in scena Dance Tarantella, la festa folk elettronica che unisce tradizione e sonorità contemporanee.

Eventi culturali

Due Webinari di Educazione Finanziaria di Poste Italiane: alle 10 il focus su “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare; alle 16 l’approfondimento su “La gestione del credito”, con indicazioni utili per programmare progetti di vita attraverso un uso responsabile del risparmio e delle soluzioni finanziarie.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 settembre

Due webinar di educazione finanziaria di Poste Italiane: alle 10 con “La protezione”, tema centrale per tutelare sé stessi e la famiglia dagli imprevisti; alle 16 spazio a “Il risparmio e gli investimenti”, per comprendere come costruire benessere finanziario nel tempo.

Festa in onoe di San luca Evangelista, Sant’Antonio da padova e Madonna delle Gazie a Pescopennataro

11 settembre

Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)

Festa dell’uva a Riccia

Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live

Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)

12 settembre

Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare…: dalle2.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venaffro

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

18 settembre

Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)