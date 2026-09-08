Eventi dell’8 settembre in Molise: mostre, concerto di Gianni Morandi a Selvapiana, Dance Tarantella a Matrice
REGIONE – L’8 settembre porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra arte, musica e cultura. Molisenews24.it ricorda che le mostre continuano ad animare Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre la serata si accende con il concerto di Gianni Morandi a Selvapiana e con la festa folk elettronica Dance Tarantella a Matrice. Spazio anche alla formazione con i webinari di Poste Italiane dedicati all’educazione finanziaria, per un calendario che unisce spettacolo, territorio e approfondimento
GLI EVENTI DELL’8 SETTEMBRE
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Dal 8 al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo
Concerti e Musica dal vivo
Gianni Morandi arriva a Campobasso tappa conclusiva del suo tour estivo “C’era un ragazzo”, organizzata presso l’Area Eventi Selvapiana L’artista porterà in città il suo repertorio più amato.
A Matrice, in Contrada Vacella, dove dalle 22 andrà in scena Dance Tarantella, la festa folk elettronica che unisce tradizione e sonorità contemporanee.
Eventi culturali
Due Webinari di Educazione Finanziaria di Poste Italiane: alle 10 il focus su “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare; alle 16 l’approfondimento su “La gestione del credito”, con indicazioni utili per programmare progetti di vita attraverso un uso responsabile del risparmio e delle soluzioni finanziarie.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 settembre
Due webinar di educazione finanziaria di Poste Italiane: alle 10 con “La protezione”, tema centrale per tutelare sé stessi e la famiglia dagli imprevisti; alle 16 spazio a “Il risparmio e gli investimenti”, per comprendere come costruire benessere finanziario nel tempo.
Festa in onoe di San luca Evangelista, Sant’Antonio da padova e Madonna delle Gazie a Pescopennataro
11 settembre
Sagra degli Arrosticini (Sant’Agapito Scalo – IS): Apertura degli stand gastronomici dedicati ai tradizionali arrosticini e alla cucina locale, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento serale. (anche il 12)
Festa dell’uva a Riccia
Giuseppe Conte a Campobasso per SaràTalk Live
Le notti d’Oro al Parco Archeologico di Sepino (fino al 1)
12 settembre
Fetsa della Contrada San Rocco a Ripamolisani
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore
Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro
XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano
Una musica può fare…: dalle2.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano
Beer Fest a Larino
La Notte Venafrana a Venaffro
13 settembre
Festival delle erbe a Campobasso
18 settembre
Macchia di Isernia celebra la 53a edizione di Macchie DiVino (fino al 20)