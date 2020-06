Bagno di folla per Matteo Salvini a Termoli [FOTO]

TERMOLI – Matteo Salvini è tornato a Termoli nel pomeriggio di oggi, 26 giugno, a un anno di distanza dall’ultima volta (era stato alla cala Sveva). Il leader della Lega, di ritorno dalla Puglia, ha voluto fare una breve tappa in Molise per incontrare militanti e sostenitori al ‘Sottovento’, nel porto turistico.

Il clima in regione sembra essersi rasserenato dopo la recente nomina di Michele Marone come assessore della giunta Toma. E proprio in merito ai suoi rapporti con il governatore, il “Capitano” ha detto che “sono buoni, ma io giudico dai fatti”. Per quanto riguarda il possibile rilancio dell’Italia e del Molise, Salvini non ha dubbi: bisogna puntare sul lavoro e sul volontariato.

Ecco cosa ha scritto il segretario del Carroccio sulla sua pagina Facebook: “Facce pulite con la Lega ora al porto turistico di Termoli, in Molise, regione in cui abbiamo l’orgoglio di aver portato la Lega al governo e per la quale continua il nostro impegno, al fianco di albergatori, operatori del turismo, ristoratori e commercianti che chiedono al governo, anche qui come in tutta Italia, di svegliarsi”.