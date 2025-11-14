Domenica 16 novembre 2025 torna “Birrifici Aperti Unionbirrai”. In Molise il birrificio Kashmir di Filignano apre le porte

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere una giornata speciale dedicata alla birra artigianale con l’iniziativa nazionale “Birrifici Aperti Unionbirrai”, promossa dall’associazione dei piccoli birrifici indipendenti. L’evento coinvolge oltre 40 birrifici in 15 regioni italiane, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino il mondo brassicolo e le sue eccellenze.

In provincia di Isernia, il birrificio Kashmir di Filignano aprirà le proprie porte ai visitatori per un vero e proprio viaggio nel cuore del luppolo. La giornata prevede:

Visite guidate all’impianto produttivo

Degustazioni delle birre più rappresentative della casa

Pranzo conviviale per condividere sapori e storie

Un’occasione per scoprire la filosofia del birrificio e comprendere il processo di produzione direttamente dai protagonisti.

“Birrifici Aperti Unionbirrai è un’occasione per valorizzare le storie dei nostri birrai e il patrimonio culturale dei territori – spiega Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai –. I birrifici sono presìdi culturali, espressione di qualità, sostenibilità e identità locale”.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra produttori e consumatori, promuovendo anche il turismo brassicolo. Unionbirrai rilancia infatti la proposta di istituire le Strade della Birra, sul modello di quelle già esistenti per vino e olio, come volano per lo sviluppo delle economie locali e delle aree interne.

Per dettagli e prenotazioni: www.birrificiapertiunionbirrai.it