Cambio al comando della Direzione Marittima Abruzzo-Molise, arriva il capitano Giannelli

PESCARA – Cambio al comando della Direzione Marittima Abruzzo-Molise di Pescara con il passaggio di consegne tra l’uscente contrammiraglio Fabrizio Giovannone e il neo direttore marittimo, il capitano di vascello Daniele Giannelli. Alla cerimonia che si è tenuta presso la sede della Guardia Costiera all’aeroporto ‘Liberi’, hanno preso parte tra gli altri il vice comandante generale del corpo, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e il comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro.

“Siamo qui – ha detto Liardo – per salutare il comandante Giannelli e augurargli buon lavoro e ringraziare e dare il benvenuto all’ammiraglio Giovannone che verrà a Roma per ricoprire un incarico altrettanto prestigioso che discende dall’ottimo lavoro fatto alla Direzione Marittima Abruzzo-Molise anche nei confronti del personale e dell’istituzione”. Il comandante Interregionale Marittimo Sud Montanaro ha poi aggiunto che “quella di oggi è una giornata importante per l’Abruzzo e il Molise perché il compito svolto dalle donne e dagli uomini della Direzione Marittima Abruzzo-Molise di Pescara e dalle articolazioni dipendenti diventa fondamentale perché è il giusto combinato disposto tra il rispetto della legalità e quello di ascoltare i legittimi interessi di un territorio che si affaccia suo mare che è una risorsa indissolubile”.

“Lascio una Direzione Marittima in ottima salute – ha detto il contrammiraglio Giovannone – Abbiamo fatto tanto, forse non tutto, ma devo dire di essere fiero in particolare di aver realizzato interventi infrastrutturali che hanno migliorato sia le condizioni di lavoro che di vita del personale della Direzione Marittima”. Il neo direttore marittimo capitano di vascello Daniele Giannelli – che arriva dal Comando Generale di Roma – ha parlato del compito che andrà a ricoprire e della questione del porto di Pescara alle prese con l’insabbiamento.

“Tanto è stato fatto e molto c’è ancora da fare e sono sicuro che faremo bene. Conosco la storia del fiume Pescara. Il mio predecessore mi ha fatto un quadro preciso della situazione. Credo sia uno dei problemi più rilevanti di Pescara per rilanciare la portualità. Si sta già procedendo con varie attività e man mano che i lavori procederanno verificheremo i passi da fare. Gli obiettivi generali? La priorità è la salvaguardia delle vita in mare. E poi la tutela dell’ambiente e il controllo delle attività di pesca”.