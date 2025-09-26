Campionati Italiani di bocce paralimpiche: Molise in gara con due atleti

Dal 26 al 28 settembre a Sesto Fiorentino si sfidano 150 atleti paralimpici. Il Molise rappresentato da Mauro Piacente e Pasquale Evangelista

SESTO FIORENTINO – Sesto Fiorentino ospita, dal 26 al 28 settembre 2025, i Campionati Italiani di bocce paralimpiche delle specialità Sitting e Standing per atleti con disabilità fisiche e DIR per le disabilità intellettivo-relazionali.

Il Molise sarà rappresentato da due atleti della Bocciofila AVIS Campobasso: Mauro Piacente parteciperà alla competizione Individuale e lo stesso Piacente, con Pasquale Evangelista, prenderanno parte alla kermesse a coppia.

In totale saranno circa 150 i partecipanti, in rappresentanza di 16 regioni e di 67 società. Undici i titoli tricolori in palio: DIR nei Livelli A, B, C e C21 sia nell’individuale che nella coppia, nei Sitting individuale e coppia, negli Standing individuale.

Teatri dell’evento, insieme alla Bocciofila Sestese, anche altri tre bocciodromi in cui si disputeranno le fasi eliminatorie: Bocciofila Pieve a Nievole, Bocciofila Monsummanese e US Affrico, tutti perfettamente attrezzati e rimessi a nuovo per l’occasione, con l’eliminazione delle barriere architettoniche.