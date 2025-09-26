A Riccia, per la Festa di San Michele, grande attesa per il concerto di Piotta; presentazione di libri a Santa Croce di Magliano

REGIONE – Oggi, venerdì 26 settembre, giornata ricca di appuntamenti imperdibili tra cultura e musica! Molisenews24.it ricorda che Santa Croce di Magliano ospita la presentazione del libro di Giulietta Bandiera, “Saint Germain e il segreto dell’immortalità”, al Museo Sacrocam. Un viaggio affascinante tra spiritualità, mistero e conoscenza, guidato dalla voce di una delle autrici più sensibili del panorama italiano. Riccia si accende per la Festa di San Michele: questa sera il palco sarà tutto per Piotta, con un concerto che promette energia, ritmo e coinvolgimento. Un’occasione perfetta per vivere la tradizione con un tocco di musica contemporanea.

MOSTRE

Il 27 e 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Isernia celebra la Fontana Fraterna con una mostra fotografica presso l’Archivio di Stato.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 SETTEMBRE

Presentazione libro di Giulietta Bandiera “Saint Germain e il segreto dell’immortalità al Museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano.

Festa di San Michele a Riccia: stasera concerto di Piotta.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

Alle 22 concerto dei Nomadi a Riccia per la Festa di San Michele.

28 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Festa di San Michele a Riccia.

29 settembre

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

30 settembre

A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.

2 ottobre

A Cambobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.