Campobasso, a Palazzo San Giorgio l’albero solidale del Natale

Un albero di Natale solidale a Palazzo San Giorgio: creato da ragazzi e anziani, simbolo di inclusione e comunità

CAMPOBASSO – Il Natale 2025 a Campobasso si accende con la luce della solidarietà. A Palazzo San Giorgio, sede del Comune, è stato allestito un albero speciale che accoglie cittadini e visitatori nell’androne del primo piano, davanti alla sala consiliare. Non un semplice ornamento, ma un simbolo vivo di comunità, capace di raccontare storie di inclusione e valori condivisi.

La realizzazione è frutto del lavoro dei ragazzi dell’ANFFAS di via Toscana – Marco, Samuele, Luca, Giulio e Francesco – che hanno creato palline, stelle e decorazioni artigianali, tutte diverse e uniche. Accanto a loro, gli anziani del Centro sociale “L’Incontro”, che hanno contribuito con creazioni artistiche ricche di cura e passione. Un ulteriore contributo è arrivato dai giovani del centro diurno “Casanostra” dell’AIPD di via Montegrappa, con addobbi che custodiscono messaggi di accoglienza e rispetto delle differenze.

L’albero solidale diventa così un gesto corale che parla di cittadinanza attiva, educazione alla gentilezza e impegno quotidiano. È il risultato della dedizione di operatori, educatori e volontari che accompagnano percorsi di crescita e autonomia, costruendo una città più giusta e inclusiva.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa e ha rivolto un invito alle associazioni cittadine: l’albero ha ancora spazio per nuove decorazioni e gesti di partecipazione. Ogni addobbo in più è un tassello di comunità, un abbraccio simbolico che rende il Natale di Campobasso ancora più autentico e inclusivo.