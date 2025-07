Campobasso, colpo in prospettiva: arriva il talento 2006 Ravaglioli

Il Campobasso FC ufficializza l’ingaggio di Tommaso Ravaglioli, attaccante classe 2006 cresciuto tra Cesena e Bologna

CAMPOBASSO – Il Campobasso FC comunica l’ingaggio dell’attaccante classe 2006 Tommaso Ravaglioli. Cresciuto calcisticamente tra Cesena e Bologna, Ravaglioli arriva in Molise dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità nel settore giovanile rossoblù, dove ha collezionato numeri importanti sia in Under 17 che in Primavera. Dotato di rapidità, istinto sotto porta e ottima tecnica individuale, è considerato uno dei profili più promettenti della sua generazione.

Nel corso delle ultime stagioni ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili azzurre, distinguendosi in particolare con l’Under 17 durante le qualificazioni europee. Con il Bologna ha vinto lo scudetto Under 17 da protagonista, confermando poi il suo fiuto per il gol anche in Primavera, dove nelle ultime due stagioni ha superato quota venti reti complessive.

Ravaglioli ha già raggiunto la squadra nel ritiro precampionato a Capracotta: “Non conoscevo nessuno, ma ho trovato un gruppo di compagni straordinario. Mi sono messo subito al lavoro: ho tanta voglia di scendere in campo e dare il mio contributo per raggiungere tutti gli obiettivi della stagione. È curioso, i colori del Bologna sono il rosso e il blu, proprio come quelli del Campobasso. Finora mi hanno sempre portato fortuna. Spero sia un buon segno anche stavolta”.

Con questo innesto, il Campobasso aggiunge al proprio reparto offensivo un giovane di grande prospettiva, deciso a mettersi in gioco in un contesto ambizioso e competitivo.