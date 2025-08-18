Campobasso debutta a Ravenna: via alla Serie C 2025/2026

Sabato 23 agosto il Campobasso FC apre la stagione in trasferta a Ravenna. Biglietti ospiti su Vivaticket: prezzi da €2,65 a €12,19
CAMPOBASSO – Il campionato di Serie C 2025/2026 del Campobasso FC si apre in trasferta. Sabato 23 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21:00, i rossoblù scenderanno sul prato dello stadio Bruno Benelli di Ravenna, teatro della prima giornata ufficiale della nuova stagione.
Il popolo rossoblù, come sempre, potrà far sentire la propria voce anche lontano dal Molise. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili attraverso il circuito Vivaticket.
Prezzi settore ospiti:
Intero: € 12,19
Ridotto Donna: € 10,07
Over 65: € 10,07
Ridotto Young: € 6,89
Under 14: € 2,65