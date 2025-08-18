Venafro festeggia una vincita al SuperEnalotto

Il Molise torna protagonista della fortuna: nell’estrazione di giovedì 14 agosto, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da ben 20mila euro
VENAFRO – Molise a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Venafro, in provincia di Isernia, un “5” da 20.187,76 euro presso Vizi e Delizie in via Giovanni Pontiano, 9. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 18 agosto, sale a 39,5 milioni di euro.