Campobasso festeggia con il 10eLotto: vinti 50mila euro in piazza Cuoco

Nel concorso del 28 agosto 2025, a Campobasso centrato un 9 Oro da 50mila euro. È la vincita più alta di giornata. Premi totali per 19 milioni in tutta Italia

schedina 10elottoCAMPOBASSO – Festeggia il Molise grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 28 agosto, come riporta Agipronews, a Campobasso colpo da 50mila euro – premio più alto di giornata – con un 9 ‘Oro in piazza Vincenzo Cuoco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,59 miliardi da inizio anno.

