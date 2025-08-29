Nel concorso del 28 agosto 2025, a Campobasso centrato un 9 Oro da 50mila euro. È la vincita più alta di giornata. Premi totali per 19 milioni in tutta Italia
CAMPOBASSO – Festeggia il Molise grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 28 agosto, come riporta Agipronews, a Campobasso colpo da 50mila euro – premio più alto di giornata – con un 9 ‘Oro in piazza Vincenzo Cuoco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,59 miliardi da inizio anno.