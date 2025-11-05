Campobasso, presentazione del II° Festival della Filosofia

Giovedì 6 novembre la conferenza stampa per il Festival della Filosofia 2025 a Campobasso. Tema centrale: l’identità

CAMPOBASSO – Domani, giovedì 6 novembre 2025, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival della Filosofia, in programma dal 27 al 29 novembre presso l’Ex Gil di Campobasso. L’iniziativa, promossa dal Comune e sostenuta dalla sindaca Marialuisa Forte e dall’assessora alla Cultura Adele Fraracci, è curata dal dottor Michele Citro e si propone come un viaggio profondo nel concetto di “identità”, tra riflessione individuale e dimensione collettiva.

Il Festival, patrocinato da Università degli Studi del Molise, Edizioni Paguro, Fondazione Molise Cultura, Ordine dei Giornalisti del Molise e Corecom Molise, vedrà la partecipazione alla conferenza stampa di figure istituzionali e culturali di rilievo: il rettore dell’Unimol Giuseppe Vanoli, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino e la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti.