Campobasso saluta il nuovo direttore della Soprintendenza archivistica

Il dottor Vincenzo Mario Lombardi nominato direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica di Abruzzo e Molise. Campobasso celebra l’arrivo di una figura di alto profilo

CAMPOBASSO – A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Campobasso, desidero rivolgere i più sentiti auguri di buon lavoro al dottor Vincenzo Mario Lombardi, nominato nuovo direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise.

La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento per una figura di altissimo profilo professionale, che ha maturato una lunga e qualificata esperienza nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico. Dopo aver diretto con competenza e dedizione la Soprintendenza della Basilicata, il dottor Lombardi porta ora il suo prezioso contributo in territori che conosce profondamente, sia per radici culturali che per consolidati rapporti professionali.

La sua sensibilità verso le specificità locali, unita alla capacità di coniugare visione strategica e attenzione operativa, costituisce una garanzia per il rilancio delle attività di tutela, conservazione e promozione del patrimonio documentale delle nostre regioni. Sono certa che saprà interpretare al meglio le potenzialità dell’Abruzzo e del Molise, affrontando con competenza anche le criticità che da tempo interessano il settore.

Campobasso, sede della Soprintendenza e città ricca di storia e cultura, accoglie con entusiasmo il nuovo direttore, nella convinzione che il suo operato potrà aprire una nuova stagione di valorizzazione e sinergia tra istituzioni, enti locali e comunità.