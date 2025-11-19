Una card regionale per acquisti agroalimentari locali nelle aree interne

Sinistra Italiana lancia l’idea di una carta regionale per sostenere famiglie e produttori locali del Molise

CAMPOBASSO – Una Card regionale per l’acquisto di prodotti agroalimentari locali nelle comunità delle aree interne: è la proposta avanzata dal segretario regionale di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo.

La misura, spiega, prevederebbe una ricarica mensile variabile in base al reddito familiare, da utilizzare esclusivamente presso i punti vendita locali. L’obiettivo è duplice: sostenere le famiglie molisane in difficoltà e rafforzare le attività agricole e commerciali messe in crisi dalla concorrenza delle grandi industrie e multinazionali.

“Il Molise è la seconda regione più povera d’Italia – sottolinea Notarangelo – e la situazione peggiora soprattutto nelle aree interne, che pure rappresentano il cuore pulsante della nostra agricoltura. Questa idea è concreta, sostenibile e garantisce ricadute immediate sul territorio, innescando un circolo virtuoso contro disagio e isolamento sociale”.

Il segretario regionale rivolge infine un appello a maggioranza e opposizione in Consiglio regionale: “La lotta alla povertà va combattuta con tutte le risorse e gli strumenti possibili”.