Il 30 novembre a Casacalenda terzo appuntamento della rassegna “Si Torna in Scena” con la commedia del Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo
CASACALENDA – Dopo il successo di “Miseria e Nobiltà”, il teatro Flavio Bucci di Casacalenda si prepara ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento della rassegna “Si Torna in Scena”, organizzata dalla UILT Molise con il patrocinio del Comune. Domenica 30 novembre alle ore 18 sarà la volta della commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”, portata in scena dal Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo di Mercogliano.
La trama ruota attorno a Prisco e Mostino, due “Zuorri”, maschere antiche di un copione dimenticato. I personaggi si risvegliano in un teatro vuoto e abbandonato, scoprendo di essere stati dimenticati dal pubblico e dagli attori. Nel silenzio delle tavole di legno, tra battute ormai prive di senso, trovano un vecchio faldone polveroso con testi sconosciuti: una nuova occasione per reinventarsi, per dare voce a nuove storie e per ritrovare un senso al loro esistere.
Lo spettacolo, ricco di contaminazioni e rimandi a Shakespeare ed Eduardo De Filippo, si inserisce nel progetto “Intrecci”, che coinvolge Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.
Il Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo, fondato nel 1996 a Mercogliano (Avellino), ha saputo radunare negli anni numerose realtà amatoriali e professionali, dando vita a iniziative culturali di rilievo, tra cui il centro permanente di cultura “Teatro 99 posti”.