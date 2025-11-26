Il 30 novembre a Casacalenda terzo appuntamento della rassegna “Si Torna in Scena” con la commedia del Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo

CASACALENDA – Dopo il successo di “Miseria e Nobiltà”, il teatro Flavio Bucci di Casacalenda si prepara ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento della rassegna “Si Torna in Scena”, organizzata dalla UILT Molise con il patrocinio del Comune. Domenica 30 novembre alle ore 18 sarà la volta della commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”, portata in scena dal Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo di Mercogliano.