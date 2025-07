Castropignano: il racconto del Molise va in scena

Domenica 3 agosto si chiude il Festival Itinerante del Racconto: narrazioni, musica e tradizioni nel borgo fiabesco di Castropignano

CASTROPIGNANO – Con la sesta tappa a Castropignano che si terrà domenica 3 agosto, si concluderà il 4° Festival Itinerante del Racconto cominciato a fine giugno. L’appuntamento è fissato alle ore 9:30 presso il Monumento ai Caduti e segnerà l’inizio di una giornata all’insegna dell’esperienzialità e della scoperta dei luoghi.

Un viaggio nel tempo e nella storia che, attraverso visite guidate, narrazioni, poesie, musica e tradizioni, ci consentirà di conoscere un borgo dove realtà e leggenda si fondono fra i vicoli del bellissimo centro storico e all’ombra del maestoso Castello D’Evoli dove si giungerà nel pomeriggio dopo il pranzo al sacco.

Ad arricchire l’offerta destinata ai visitatori ci sarà la visita presso una cantina vinicola e la presenza di due molisani doc che, in diverso modo, “mostreranno” la nostra regione per mezzo di racconti e brani musicali: il Narratografo Stefano Di Maria ed il cantore popolare Vittorio Faraone figlio d’arte del compianto e conosciutissimo Benito.

La partecipazione è gratuita e basta prenotare contattando il 388.6328951 (anche WhatsApp) per non perdere l’occasione di trascorrere una giornata rilassante, arricchente e certamente utile per comprendere profondamente il Molise ed il suo popolo.