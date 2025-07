Confcommercio Molise accelera il digitale con EDI 5.0

Scopri EDI 5.0, il programma gratuito di Confcommercio Molise che guida le PMI nella trasformazione digitale con servizi innovativi e consulenze personalizzate

REGIONE – L’innovazione digitale rappresenta una forza trainante per la crescita economica, e in Molise trova un alleato strategico in EDI 5.0, il Polo d’Innovazione Digitale di Confcommercio. Nato dall’esperienza di EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), il Digital Innovation Hub di Confcommercio – Ascom Molise, riconosciuto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, si pone come un acceleratore fondamentale per le piccole e medie imprese della regione, guidandole con un supporto concreto verso la trasformazione digitale.

“EDI è il punto di riferimento naturale per l’intera Confederazione in materia di innovazione digitale – afferma il direttore regionale Irene Tartaglia – offriamo servizi innovativi a imprese di ogni categoria e settore attraverso un supporto gratuito, consulenze personalizzate, accesso a soluzioni digitali avanzate, partecipazione a progetti di filiera e orientamento su bandi e finanziamenti dedicati al digitale”.

L’obiettivo è colmare il divario digitale che ancora oggi può frenare lo sviluppo delle PMI, siano esse associate o meno a Confcommercio. Al centro dell’offerta di EDI 5.0 vi sono i servizi di assesment (attraverso un’analisi approfondita della maturità tecnologica delle aziende, l’assesment identifica i punti di forza e le aree di miglioramento, fornendo una solida base per la pianificazione strategica) e l’orientamento che si traduce in percorsi personalizzati che guidano le imprese verso strutture specializzate nel trasferimento tecnologico e nell’innovazione digitale, facilitando l’accesso a risorse e competenze avanzate.

Le aree di intervento di EDI 5.0 sono state selezionate per rispondere in modo mirato alle esigenze più urgenti delle PMI molisane:

· Posizionamento online: Per le imprese, una presenza online efficace è cruciale per la visibilità e l’acquisizione di clienti. EDI 5.0 supporta lo sviluppo di strategie digitali mirate.

· Rischio cyber: La sicurezza informatica è una priorità assoluta. EDI 5.0 fornisce strumenti e consulenza per proteggere dati e sistemi informatici.

· Digitale per l’ospitalità: Il Molise, con il suo potenziale turistico, può trarre grande vantaggio dalle tecnologie digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori e ottimizzare la gestione delle strutture ricettive.

· Credito e sostenibilità: L’accesso al credito e l’adozione di pratiche sostenibili sono cruciali per la crescita a lungo termine. EDI 5.0 offre supporto in entrambi questi ambiti.

“Il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – afferma il presidente Angelo Angiolilli – rappresenta un’opportunità straordinaria per le PMI molisane. Le agevolazioni previste, con coperture del 100% per micro e piccole imprese e del 90% per le medie imprese, abbattono le barriere economiche all’innovazione, incentivando la trasformazione digitale. Noi, attraverso la nostra consolidata rete di esperienze, offriremo un supporto personalizzato alle imprese su tutto il territorio regionale per competere efficacemente nel mercato globale”.

Per maggiori informazioni e per iniziare il percorso di trasformazione digitale delle imprese, è possibile collegarsi al seguente link https://www.confcommerciomolise.it/innovazione-edi-5-0/ o contattare gli uffici aperti al pubblico tel. 0874 6891 email molise@confcommercio.it.