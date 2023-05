Cia Molise, 23 nuovi innesti tra arbitri e ufficiali di campo

Sedici nuovi arbitri e sette ufficiali di campo. Anche il secondo corso di settore, dopo quello dello scorso anno, ha portato risultati di tutto rilievo sul fronte in regione

Il Molise dei fischietti, infatti, nell’ultimo biennio, ha saputo rialzarsi pienamente dando merito all’azione di una governance retta da Michele Falcione con supporti il designatore Paolo Melchiorre e la responsabile degli ufficiali di campo Giulia Anzini.

Così, nella nuova era della palla a spicchi sul territorio portata avanti dalla presidenza Amorosa, c’è stato il passaggio dai numeri divenuti esiziali dei quadrienni precedenti ad una nuova primavera arbitrale, che darà la possibilità alla regione di essere autosufficiente in tutti i tornei di propria pertinenza e di avere riferimenti un po’ in tutti gli angoli del territorio.

Le ultime promozioni ci sono state giovedì sera in occasione degli esami tenuti al PalaVazzieri di Campobasso con istruttori Marco Guarino sul fronte arbitrale e Giulia Anzini per gli ufficiali di campo. Degli esami a carattere interattivo, peraltro, perché grazie al supporto della Cestistica Campobasso e di alcuni suoi tesserati, c’è stato spazio per una prova pratica che ha consentito agli esaminandi di essere a contatto direttamente con le situazioni da campo.

I neo fischietti saranno immessi in ruolo da settembre con il via alla nuova stagione, ma, per loro, così come per quelli che avevano brillantemente superato il primo corso e che già hanno iniziato il proprio pecorso a fine mese ci sarà un appuntamento di rilievo con un istruttore nazionale dei giovani arbitri.

Per molti di loro, peraltro, ci sarà la possibilità di venire utilizzati già nei tornei giovanili e nei raduni.

«Personalmente – ha fatto sapere lo stesso presidente del Cia Molise Michele Falcione – sono felice degli esiti di questo ulteriore corso, frutto della sinergia e della collaborazione con tutte le società del nostro territorio».