Claudio Baglioni rinvia il concerto in Molise: nuova data a Termoli il 16 agosto 2027

Il concerto di Claudio Baglioni rinviato al 16 agosto 2027 a Termoli. Biglietti validi per la nuova data; ticket disponibili su TicketOne
TERMOLI – Il concerto di Claudio Baglioni previsto in Molise per il 19 agosto 2026 si terrà a Termoli il16 agosto 2027. La decisione arriva dopo la comunicazione ufficiale del rinvio dell’intero tour estivo GrandTour – La Vita È Adesso, slittato di un anno a causa della grave forma di polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista, costringendolo a sospendere ogni attività live programmata per il 2026.
Il recupero della data molisana è già stato definito: Baglioni tornerà sul palco lunedì 16 agosto 2027, nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare 42° 15°, in Viale Marinai d’Italia a Termoli (CB). Una location che sostituisce definitivamente Campobasso e che diventerà il nuovo punto di riferimento per i fan del cantautore.
Sul fronte dei biglietti, gli organizzatori confermano che tutti i ticket acquistati per il concerto del 19 agosto 2026 restano validi per la nuova data del 2027, senza necessità di ulteriori procedure. Chi desidera acquistare nuovi biglietti può farlo attraverso le principali piattaforme autorizzate, tra cui il circuito TicketOne, dove lo show rimane regolarmente in vendita.