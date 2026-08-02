Mostre, concerti all’aperto e tradizioni enogastronomiche. Da Sal Da Vinci all’Altura Festival alla 60ª Sagra della Pezzata di Capracotta

REGIONE – Il Molise vive una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, concerti all’aperto e sagre storiche che animano borghi e località turistiche. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee nei principali spazi museali ai grandi eventi musicali in quota, fino alle tradizioni enogastronomiche che raccontano l’identità del territorio, il 2 agosto offre un cartellone variegato capace di coinvolgere residenti e visitatori.

GLI EVENTI DEL 2 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Festival

Campitello Matese, nel Comune di San Massimo, ospita oggi alle 18:00 il concerto di Sal Da Vinci, protagonista dell’Altura Festival. L’evento è a ingresso gratuito.

Pietracatella ospita la XII edizione del Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä – Fabrizio De André”, appuntamento che da oltre dieci anni richiama autori da tutta Italia e rende omaggio al cantautore attraverso narrativa e poesia.

Tradizione & Enogastronomia

Capracotta celebra la 60ª Sagra della Pezzata, una delle manifestazioni gastronomiche più attese dell’estate molisana. La festa è dedicata alla storica ricetta della carne di pecora bollita con erbe aromatiche, preparata secondo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 agosto

Festa di San Basso (Termoli) fino al 5

Festa di Santa Lucia (Mirabello Sannitico) fino al 4

4 agosto

MoliseCinema (Casacalenda)Lo storico festival del cinema con proiezioni di cortometraggi, documentari, incontri con attori e registi del panorama nazionale, retrospettive e musica dal vivo nelle piazze del borgo.

Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk

6 agosto

Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

XXI edizione della rassegna folklorica internazionale “Incontri” a San Giuliano del Sannio

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso