Gli eventi del 3 agosto in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, feste patronali e sport Termoli a Carpinone

REGIONE – Il Molise vive una giornata ricca di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, concerti all’aperto e sagre storiche che animano borghi e località turistiche. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee nei principali spazi museali ai grandi eventi musicali in quota, fino alle tradizioni enogastronomiche che raccontano l’identità del territorio, il 3 agosto offre un cartellone variegato capace di coinvolgere residenti e visitatori.

GLI EVENTI DEL 3 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Feste e tradizioni

A Termoli iniziano i festeggiamenti dedicati a San Basso, con la celebrazione in Cattedrale e la tradizionale Processione a Mare, momento identitario che vede il Santo sul motopeschereccio Robinson. Nel pomeriggio è previsto l’Annullo Filatelico Speciale, seguito dalla processione verso il Mercato Ittico. La serata si chiude in Piazza Duomo con il concerto della Grande Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni”, evento centrale della festa patronale. Fino al 5.

Mirabello Sannitico celebra Santa Lucia con due giorni di appuntamenti religiosi e momenti comunitari serali. Le funzioni e la processione animano il centro del paese. Fino al 4.

Sport e intrattenimento

A Carpinone torna Volley Sotto le Stelle, torneo notturno di pallavolo misto che dalle 20:00 anima la piazza con sport e intrattenimento.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 agosto

MoliseCinema (Casacalenda)Lo storico festival del cinema con proiezioni di cortometraggi, documentari, incontri con attori e registi del panorama nazionale, retrospettive e musica dal vivo nelle piazze del borgo.

Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis (CB) – Largo Trinità (anche il 5) 15ª edizione della rassegna ad ingresso gratuito dedicata al blues, al soul e al funk

6 agosto

Dal 6 al 9 agosto torna a Monteroduni la XXXV edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival: quattro giorni di musica internazionale

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

XXI edizione della rassegna folklorica internazionale “Incontri” a San Giuliano del Sannio

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso