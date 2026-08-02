Sal Da Vinci in concerto a Campitello Matese: evento gratuito

Sal Da Vinci live il 2 agosto a Campitello Matese per l’Altura Festival con i successi del tour e il brano sanremese Per sempre sì

SAN MASSIMO – Campitello Matese, nel Comune di San Massimo, ospita oggi, domenica 2 agosto, alle 18:00 il concerto di Sal Da Vinci, protagonista dell’Altura Festival. L’artista napoletano si esibirà nella suggestiva cornice del pianoro di Campitello Matese, uno degli scenari naturalistici più affascinanti del Molise. L’evento è a ingresso gratuito, pensato per unire musica, territorio e turismo, valorizzando l’area montana con un appuntamento di grande richiamo.

Sal Da Vinci, tra i volti più amati della scena musicale contemporanea, arriva in Moliseforte di un successo che ha riportato al centro la sua cifra più autentica: una miscela di tradizione melodica, pop moderno e teatralità, elementi che da sempre caratterizzano la sua carriera. La vittoria sanremese ha rilanciato la sua presenza sulla scena nazionale, confermando la capacità di Sal Da Vinci di parlare a generazioni diverse con una voce intensa e una presenza scenica che coinvolge e trascina.

La data molisanadel tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo Per sempre sì, il brano che ha conquistato pubblico e critica all’Ariston, insieme ai grandi successi che hanno segnato il percorso dell’artista: da Rossetto e caffè alle ballate più amate, passando per i brani che uniscono racconto, emozione e ritmo.

Sal Da Vinci porta in tour non solo un repertorio ricco, ma anche una visione artistica che negli anni ha saputo evolversi senza perdere il legame con le radici partenopee. Ogni concerto è un viaggio tra storie, emozioni e sonorità che parlano di Napoli e dell’Italia intera, con quella capacità di unire tradizione e modernità che lo rende unico nel panorama musicale.

La tappa di Campitello Matese si annuncia come un’occasione per vivere una serata di grande musica e celebrare un artista nel pieno della sua maturità creativa.