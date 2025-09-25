Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita” a Termoli

All’Auditorium di Via Elba, il 30 settembre esperti e istituzioni si incontrano per promuovere la cultura della donazione

TERMOLI – Il comune di Termoli comunica che martedì 30 settembre si terrà il convegno dal titolo “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”. L’incontro è promosso dal Comune di Termoli con la partecipazione del Lions Club Termoli Host.

Ricco il programma degli interventi: parteciparenno il Sindaco Nicola Balice che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Relatori dell’incontro saranno: la Dott.ssa Daniela Maccarone, medico Coordinatore Regionale per i Trapianti Abruzzo e Molise, che relazionerà sulla “Donazione organi e tessuti: il panorama nazionale”. A seguire sarà la volta della Dott.ssa Alessia Perrotti, dirigente medico Centro Regionale Trapianti dell’Aquila, che interverrà su “Donazione organi e tessuti: l’attività in Abruzzo e Molise”. Il medico anestesista Giovanni Di Girolamo “La morte cerebrale”, la Dott.ssa Alessandra Pomponio, Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Termoli “La manifestazione di volontà alla donazione”. Infine, gli interventi dell’Avv. Nicola Muricchio Presidente Lions Club Termoli Host, il Dott. Massimo Albanese dirigente del settore Affari Generali del Comune di Termoli e la Dott.ssa Luisa Turdò del Coordinamento Organizzativo della manifestazione.

Il convegno si terrà a partire dalle ore 9,30 presso l’Auditorium Comunale di Via Elba.