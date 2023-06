Corpus Domini 2023 e raccolta rifiuti: info spostamento cassonetti

In alcune vie del centro di Campobasso saranno temporaneamente spostati i cassonetti stradali

CAMPOBASSO – In occasione del Corpus Domini saranno spostati alcuni cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti al fine di consentire il posizionamento delle bancarelle fieristiche e la processione di domenica.

Le variazioni prevedono lo spostamento momentaneo di alcuni cassonetti e pertanto si invita la cittadinanza a prendere visione della mappa allegata per il corretto conferimento dei rifiuti.

In particolare da giovedì 8 giugno saranno spostati i contenitori tra via Scatolone, via Elena, via Gazzani, piazza V. Emanuele II, via Pietrunto, via De Attellis e via Verdone.

Domenica 11 giugno saranno rimossi i cassonetti sulle strade interessate dalla sfilata dei Misteri. Nel dettaglio: via Trieste, corso Bucci, piazza Cesare Battisti, via Nazario Sauro, via Mazzini e via Garibaldi (angolo stazione FFSS).

I contenitori delle vie elencate saranno spostati in Piazza Savoia, Via Cavour incrocio Via Gazzani (carcere), Scalo ferroviario, Via Veneto, Via Garibaldi, Via U. Petrella (nei pressi villa de Capoa – Asrem), Piazza della Repubblica, Via Roma (verso piazza della Vittoria), Via Monforte (di fronte mercato coperto), fine Via Pietrunto, Via Cardarelli (difronte via isernia), Via Garibaldi (difronte trav. caserma carabinieri), Via Zurlo, Via Roma (prima della traversa di via de attellis).

Tutti i cassonetti stradali saranno riposizionati nelle solite vie lunedì 12 giugno.