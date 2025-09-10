Di Lucente: “Termoli è una bomba sociale pronta a esplodere”

TERMOLI – “Una bomba sociale pronta ad esplodere”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive del Molise, Andrea Di Lucente, nel suo intervento alla quarta Conferenza Annuale dell’Alleanza delle Regioni Automobilistiche oggi a Monaco di Baviera sulla situazione allo stabilimento Stellantis di Termoli.

“Oggi – ha detto l’esponente della giunta regionale – ho portato la voce del Molise e dello stabilimento Stellantis di Termoli in un contesto europeo, dove si discute del futuro dell’industria automobilistica e della transizione energetica.

Oltre 1.700 posti di lavoro a rischio, una Gigafactory ferma e un intero territorio che rischia la desertificazione industriale”.

Di Lucente ha chiesto “strumenti straordinari, politiche comuni e un cambio di passo immediato”. E infine: “Non possiamo accettare che la transizione ecologica lasci indietro le aree più fragili – ha aggiunto – Se il Molise cade, se Termoli si spegne, non sarà un problema solo nostro. Sarà un precedente pericoloso per tutti. L’Alleanza delle Regioni Automobilistiche deve essere davvero un’alleanza. O ci si muove insieme, o non ci si muove affatto. Noi non siamo più disposti ad aspettare”.