Dieci anni di Nitroglicerina, la sezione di CasaPound di Isernia festeggia un decennio di attività

ISERNIA – “Da dieci anni la nostra sede rappresenta, per la città e per il territorio, un’importante realtà militante, espressione di una politica fatta nelle strade e che disprezza il salotto: un baluardo di idee che diventano azioni”. Così Casapound Isernia in una nota. “Dal 2015 Nitroglicerina è un fondamentale punto di riferimento per i militanti identitari di tutto il Molise, un centro di aggregazione per tutti coloro che rifiutano la decadenza fisica e spirituale del nostro tempo”, aggiunge Casapound.

“Fin dall’apertura” – prosegue la nota – la nostra sede ha ospitato iniziative sociali e culturali di ogni genere, dalle raccolte alimentari per le famiglie italiane in difficoltà a numerose conferenze e concerti. Qui abbiamo raccolto aiuti per la popolazione di Amatrice colpita dal sisma del 2016 e per l’alluvione che colpì il beneventano; da qui sono partiti numerosi interventi di riqualificazione urbana; e sempre dalla nostra sede sono partite numerose iniziative di contrasto all’immigrazione incontrollata che ha colpito la nostra regione rendendola un posto decisamente meno sicuro”.

E infine: “Noi crediamo nelle idee che diventano azioni: Nitroglicerina è la trincea ideale in cui si è formata ed è cresciuta una comunità solida, da cui abbiamo lanciato le nostre battaglie politiche e sociali: per il lavoro, contro l’immigrazione, per il diritto alla casa, al Lavoro, per una scuola efficiente e sicura, per un’Italia forte in un’Europa potenza”.