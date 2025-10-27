“Dolcetto o scherzetto?”, festa di Halloween 2025 a Termoli

Venerdì 31 ottobre dalle ore 17 in Piazza Veneto appuntamenti con la classica festa per le vie del centro di Termoli

TERMOLI – Musica, dolciumi, caramelle, risate e tanto divertimento per tutti con la quinta edizione di “Dolcetto o scherzetto?”. La classica festa di Halloween sarà rappresentata anche quest’anno per le vie del centro grazie alle magie di Mago Peppe e altri spaventosi personaggi che dalle ore 17 in poi di venerdì 31 ottobre si ritroveranno in Piazza Vittorio Veneto.

Tante risate e qualche ora di svago per i più piccoli che saranno trascinati nel fantastico mondo di Mago Peppe per una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per tramite dell’assessorato alla Cultura.

Per festa di Hallowen, così come tradizione vuole, tutti i presenti dovranno accaparrarsi più dolciumi possibili così come deciso da Mago Peppe. A centro piazza si troverà un calderone colmo di caramelle, il problema sarà prelevarle alla presenza di uno stregone il cui compito sarà fare buona guardia a dolciumi e leccornie.