Ultimo giorno per visitare la mostra “Art for change” a Isernia mentre a Macchiagodena chiude la rassegna “Un mese di libri”

REGIONE – Sabato 29 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, indicando anche le Sante Messe che si potranno seguire online; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

Musei e mostre

Ultimo giorno per visitare presso lo ‘Spazio Arte Petrecca’ a Isernia la mostra “Art for change” di Paul-Yves Poumay: orario 17-20.

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone. L’esposizione affronta in maniera delicata la visione del mondo attraverso i sogni e i sentimenti di chi fotografa e di chi è fotografato.

Altri eventi

Un Mese di Libri – Macchiagodena 2021 chiude con la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti alle vincitrici e ai vincitori del concorso letterario per poeti e scrittori, che si terrà dalle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Macchiagodena.

Alle 17 l’archeologo Dott. Antonio Salvatore sarà il relatore del convegno “La città sannitica di Monte Vairano”, che si terrà presso Villa Artemide a Frosolone. Accesso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

C’è tempo fino a domani per partecipare al concorso letterario nazionale “La mia vita al tempo del Covid”, organizzato dalle associazioni “Diritti cittadinanza del lago” e “Terra Tricolore”. Il tema proposto è concernente a raccontare l’esperienza vissuta durante il periodo Covid, un anno segnato da una dura pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto sforzi enormi da parte tutti. Per scaricare la scheda di partecipazione al concorso: https://drive.google.com/file/d/10vzoL75HgFGucyXU-aaRCEBwqOk39QZE/view .

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il V Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace”. La gara si svolgerà, completamente all’aperto, sabato 5 giugno 2021, a partire dalle ore 9:30, nel borgo antico di Campobasso. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 giugno 2021 e potranno essere effettuate presso l’attività commerciale Tecnocolor (sita in via XXIV Maggio a Campobasso) oppure inviando il modulo d’iscrizione, appositamente compilato, all’indirizzo mail info@crociatietrinitari.it o via messaggio privato sulla nostra pagina Facebook.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Il 2 giugno giornata dedicata alle bellezze naturalistiche della riserva naturale orientata e Riserva MaB UNESCO Montedimezzo nel comune di Vastogirardi. Percorso ad anello di km 6.5 in parte turistico e in parte escursionistico, Info costi e prenotazioni: 3287639268.

Per il secondo anno consecutivo, non si svolgerà la tradizionale Processione dei Misteri: il 6 giugno il giornale sarà solo online e pubblicato sul sito ufficiale del Museo dei Misteri http://www.misterietradizioni.com e sulle pagine social del Museo (Facebook – Telegram -Twitter – Instagram), 30 pagine ricche di notizie, curiosità, ricordi, aneddoti e foto che si potranno scaricare e stampare.

Dal 24 giugno a Campobasso si svolgerà il Festival della fotografia nomade. IL Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis dal 25 al 27 giugno 2021 in Molise.