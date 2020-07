Santa Messa alla Chiesa di San Leonardo a Campobasso speciale per il 25mo anniversario di Ordinanza Sacerdotale di don Luigi Di Nardo

REGIONE – Mercoledì 1 luglio 2020 con nuovi eventi in Molise. Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Leonardo a Campobasso ci sarà un giorno speciale per la Parrocchia. Il parroco don Luigi festeggerà i suoi 25 anni di sacerdozio e lo farà con la sua comunità e con tutti coloro che vorranno stringersi a lui in questo giorno davvero speciale.

Su Termoliwild in programma alle 17 la grande fabbrica delle parole di Agnes de Lestrade e Valeria Docampo. Sulla pagina facebook presenti anche i consigli sull’alimentazione a cura dal Dr. Lanotte dietista.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020.

Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Il 2 luglio appuntamento con Ti racconto un libro Infanzia on line. I bambini avranno l’occasione di conoscere in anteprima I Briganti Compagnia delle arti e di assistere ad un “assaggio” del loro nuovo spettacolo.

Festa della Madonna delle Grazie a Termoli con messa alle 8.15 celebrata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 20 con l’esposizione del Santissimo Sacramento.

Dal 5 luglio al via Musica in Città a Campobasso con diversi appuntamenti musicale a Villa De Capoa e Castello Monforte. Nel primo appuntamento alle 11 Table Talk con Alessia Cerminara e Michela Zizzari a Villa De Capoa.

Il 7 luglio il Comune di Campobasso sarà la seconda città ad ospitare virtualmente il tour in streaming “Ma che ruolo abbiamo noi”, in diretta martedì 7 luglio, alle ore 19.00. “Ma che ruolo abbiamo noi” è un tour virtuale: 10 tappe sul tema della responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente in diretta Streaming con il prof. Mario Tozzi. Per prenotarvi è necessario registrarsi alla pagina www.macheruoloabbiamonoi.it cliccando “Campobasso”.

L’11 luglio a Fornelli “Lenta…mente: serata sotto le stelle” dalle ore 18.30 con ritrovo presso il Borgo Antico di Fornelli, apericena al ristorante “La Vecchia Torre” quindi spostamento a La Piccola Bottega e alla scoperta del cielo tra osservazione delle stelle e racconti di miti e leggende.

L’11 e 12 luglio Acquatrekking con la risalita del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schippo. Presente guida AIGAE specializzata (info e prenotazioni al 3454325380). L’attività sarà conclusa con una visita alle spettacolari Cascate di Carpinone.

