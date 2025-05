Al MACTE di Termoli la mostra “Il faro di karachi” di Elisa Caldara; all’Archivio di Stato di Isernia “Le Mille di Isernia”

REGIONE – Giovedì 1 maggio ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 3 maggio 2025, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta l’anteprima italiana del progetto Il falco di Karachi di Elisa Caldana.

Presso la sede dell’Archivio, fino al 31 maggio 2025, si terrà la mostra “Le Mille di Isernia”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 MAGGIO

Queen on fire in concerto a San Martino in Pensilis

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 maggio

Alle 18. presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma, ex Casa della Scuola, a Campobasso. presentazione del libro “Elogio della sobrietà” di Michele Meomartino.

Petit in concerto a San Martino in Pensilis

3 maggio

In Piazza Unità d’Italia ad Agnone la prima edizione di Gelaido Days.

“A volte ritornano in Piazzetta”: musica e memoria in Piazzetta Colombo a Campobasso, a partire dalle 20.30.

4 maggio

Alle 18, sul palco del Teatro Risorgimento di Larino, andrà in scena Pulcinella sciamana.

Gigi D’Alessio in concerto a Termoli per la data zero del suo tour.

26 maggio

Gaia in concerto a Larino per la Festa di San Pardo

4 giugno

Enrico Brignano debutta a Termoli con lo show “Bello di mamma”.

6 giugno

Mo.Li.SeMondi – Libri – Segni 2025, Festival del libro illustrato a Campobasso (fino all’8).

7 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Alessandra Amoroso.

26 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Nek.

12 luglio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Verde di Termoli.

19 luglio

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Campobasso.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

1 agosto

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.