Fiera del tartufo nero ad Avellana, Sagra della capra a Montefalcone del Sannio, Notte di San Lorenzo a Campodipietra
REGIONE – Dai monti del Matese alle piazze affacciate sul mare, il 10 agosto 2025 propone eventii imperdibili: convegni naturalistici, fiere gastronomiche, sfilate di moda, concerti sotto le stelle e sagre che celebrano l’identità più autentica del territorio. Molisenews24.it ricorda alcuni dei principali appuntamenti. A Campitello Matese si riflette sul futuro del Parco Nazionale, mentre ad Avellana prosegue la Fiera nazionale del tartufo nero. A Termoli, la moda conquista Piazza Monumento con sfilate e spettacolo, mentre Montefalcone del Sannio celebra la tradizione con la Sagra della capra. La magia della Notte di San Lorenzo illumina Campodipietra, e il cinema d’autore trova casa a Casacalenda con Molise Cinema 2025.
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI EVENTI DEL 10 AGOSTO
Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.
Termoli Moda 2025: sfilate e spettacolo in Piazza Monumento.
Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.
Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.
La notte di San Lorenzo a Campodipietra.
Molise Cinema 2025 a Casacalenda.
Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).
Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.
Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.
A tutta birra a Fossalto.
Festa dell’emigrante a Guardialfiera.
Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.
Sagra dei cavatelli a Pietracatella.
Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.
Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.
Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.
Notte dei desideri a Sepino.
11 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
12 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
13 agosto
Festival del Folklore a Pietracatella.
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.