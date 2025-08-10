Fiera del tartufo nero ad Avellana, Sagra della capra a Montefalcone del Sannio, Notte di San Lorenzo a Campodipietra

REGIONE – Dai monti del Matese alle piazze affacciate sul mare, il 10 agosto 2025 propone eventii imperdibili: convegni naturalistici, fiere gastronomiche, sfilate di moda, concerti sotto le stelle e sagre che celebrano l’identità più autentica del territorio. Molisenews24.it ricorda alcuni dei principali appuntamenti. A Campitello Matese si riflette sul futuro del Parco Nazionale, mentre ad Avellana prosegue la Fiera nazionale del tartufo nero. A Termoli, la moda conquista Piazza Monumento con sfilate e spettacolo, mentre Montefalcone del Sannio celebra la tradizione con la Sagra della capra. La magia della Notte di San Lorenzo illumina Campodipietra, e il cinema d’autore trova casa a Casacalenda con Molise Cinema 2025.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI EVENTI DEL 10 AGOSTO

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

Termoli Moda 2025: sfilate e spettacolo in Piazza Monumento.

Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.

La notte di San Lorenzo a Campodipietra.

Molise Cinema 2025 a Casacalenda.

Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).

Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.

Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.

A tutta birra a Fossalto.

Festa dell’emigrante a Guardialfiera.

Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.

Sagra dei cavatelli a Pietracatella.

Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.

Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.

Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.

Notte dei desideri a Sepino.

11 agosto

Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.

12 agosto

Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.