Gli orari della Sante Messe. A Campobasso la mostra “La carriera di un dilettante”; in scena “Lucia – Una luce nella notte” e “Vittoria”

REGIONE – Domenica 10 aprile 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É la domenica delle Palme e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino al 16 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, al Circolo Sannitico a Campobasso, sarà visitabile la mostra fotografica di Sergio Sammartino, “La carriera di un dilettante”, patrocinata dal Comune di Campobasso.

Visitabile fino al 17 aprile a Bagnoli del Trigno “Dolorosa et lacrimosa. Simboli e tradizioni della Settimana Santa in Molise”

A Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 18 aprile, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 APRILE

Trekking sulle cascate del Carpinone. Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 3287639268 oppure 3473021999. Archeotrekking al Castello di Capua e ai Borghi abbandonati. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3391962870 (Stefano) oppure 3393794717 (Roberta)

o giorno al Teatro Savoia di Campobasso di “Lucia – Una luce nella notte”. L’opera è liberamente ispirata alla vita di Santa Lucia, vissuta a Siracusa durante la grande persecuzione cristiana voluta dall’imperatore Diocleziano.

Fino al 10 aprile, in via Corpo italiano di liberazione, a Isernia, “Vittoria”, lo spettacolo che celebra i 150 anni della nascita del primo Circo Togni e i 50 anni del Circo Lidia Togni, con performance innovative, con coreografie ed effetti scenici di grande effetto, sotto la direzione artistica di Vinicio Togni.

C’é tempo fino al 20 aprile per iscriversi al corso di formazione da “Animatore Sociale” finanziato dalla Regione Molise e realizzato dall’Ente formatore CM Protos.

Scade il 30 aprile il termine per aderire alla ventunesima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Bere il Territorio”, organizzato dall’associazione Go Wine. La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 28 maggio ad Alba.

C’é tempo fino al 31 maggio per partecipare alla selezione artistica di MArteLive in tutta Europa che porterà i migliori artisti selezionati al grande evento finale di ottobre a Roma.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 aprile

Escursione alla scoperta della Montagnola Molisana: un bellissimo percorso che collega le due faggete del territorio di Frosolone, da Colle dell’Orso al Bosco della Grisciata. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268.

18 aprile

Escursione di Pasquetta a Capracotta: la Guida Ambientale Escursionistica Giuseppe Carrino ci accompagnerà al Cuoppo della Madonna e a Monte Cavallerizzo 1.500 mt. slm. a scoprire le fortificazioni sannitiche più alte tra quelle ritrovate fin ora. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20 di venerdì 15 aprile. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268.

Escursione di Pasquetta a Bosco Abeti Soprani a Pescopennataro: per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268.