Al Macte di Termoli la mostra di Renato Leotta, a Larino quella sulla Grande Guerra; a Venafro “136 Identità Molise”

REGIONE – Giovedì 10 novembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 13 novembre la Sala Preziosi del Palazzo Ducale di Larino ospita, la mostra sulla Grande Guerra di cimeli militari di storia patria. La mostra è visitabile nei weekend dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

A Venafro, nello spazio espositivo della Palazzina Liberty, é visitabile la mostra fotografica “136 Identità Molise” di Franco Cappellari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 13 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 10 NOVEMBRE

L’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso come abitualmente usa fare ogni mese, ha realizzato un corposo numero di proposte culturali calendarizzate nel cartellone di “Novembre in Città”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 novembre

Alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso Francesco Battistini presenta il suo libro “Fronte Ucraina”.

Alle 17.30, presso l’Hotel Castrum Palace di Campobasso, Aurora Del Monaco presenta il libro “I lati del cerchio – Una famiglia napoletana”.

12 novembre

Escursione al Monte Meta: territorio ricco di biodiversità, habitat del Camoscio Appenninico. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Passeggiata in vigna: visita in cantina e degustazione eno-gastronomica. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

La via del tartufo: ricerca nel bosco e degustazione eno-gastronomica. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

13 novembre

Sentiero delle Fate: trekking alla Fonte dei Palombi con pic-nic . Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione a Monte Milletto: per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 3473021999 o 3287639268

17 novembre

Dal 17 al 27 novembre 2022 al Palazzo GIL di Campobasso, torna About the future, il festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea.

19 novembre

Il respiro nel bosco: passeggiata nella faggeta di Prato Gentili per ascoltarsi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268. Iscrizioni aperte fino alle ore 20:00 di sabato 19 novembre 2022.

20 novembre

Alle 9 torna Campobazar – mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto promosso dal Comune di Campobasso e riservato esclusivamente ai privati cittadini (esclusi, quindi, hobbisti e commercianti sia fissi che ambulanti).

27 novembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Uto Ughi.

3 dicembre

Festa dei fuochi rituali ad Agnone.

10 dicembre

Torna nel corso principale di Agnone il rito del fuoco più grande del mondo, la ‘Ndocciata, una scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole, le ‘ndocce

11 dicembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Povia.