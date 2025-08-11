Notti Angioine a Colletorto. Concerto di Mariella Nava a Oratino e dei Kool and the Gang a Termoli. Jazz e rock ad Agnone

REGIONE – Lunedì 11 agosto il Molise si accende di spettacolo e suggestione, con una serata che unisce la magia della storia, il fascino della musica e il calore delle piazze. Molisenews24.it ricorda che a Colletorto, il centro storico si trasforma in un viaggio nel tempo con la 29ª edizione delle Notti Angioine, rievocazione storica dedicata alla regina Giovanna I d’Angiò. Ad Agnone, doppio appuntamento: al Chiostro San Francesco va in scena L’infinito del jazz, un concerto raffinato e coinvolgente, mentre alla Villetta Comunale si scatena l’energia rock della Cover Band Vasco Rossi, per una serata tutta da cantare.A Oratino, il Belvedere Ugo Calise ospita la voce intensa di Mariella Nava, protagonista della settima edizione di Oratino MAC, festival dedicato alla musica e all’arte. E a Termoli, l’Arena del Mare diventa il cuore pulsante dell’estate molisana con il live dei leggendari Kool & The Gang

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 AGOSTO

12 agosto

43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa.

Los Locos in concerto a Guardialfiera.

Sagra della polenta alla Villa Comunale di Pescolanciano.

Musica e Sangria in Piazza Sant’Antonio a Roccasicura.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.