A Campobasso si terrà il convegno dal titolo “Molise, laboratorio d’Italia per lo sviluppo sostenibile”; mostre

REGIONE – Lunedì 11 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Gli altri eventi

Alle ore 17 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso Via Milano, 21-19 si terrà il convegno dal titolo “Molise, laboratorio d’Italia per lo sviluppo sostenibile”.

C’é tempo fino al 25 ottobre per partecipare al concorso fotografico “Concorso fotografico Sentieri di Acqua e Pietra: il racconto di un valore per le comunità”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 ottobre

Dal 13 al 17 ottobre a Palazzo GIL Campobasso negli spazi di Fondazione Molise Cultura si svolgerà la rassegna Poietika: luogo di incontri, di conversazioni e dialoghi, tra il locale e il globale, tra il Molise e il mondo

14 ottobre

Alle 18 presso il Museo dei Misteri presentazione della guida turistica ufficiale della città di Campobasso – “La città dei Misteri”.

15 e 16 ottobre

Il Premio Oscar Nicola Piovani terrà a battesimo il Teatro del Loto a Ferrazzano, dopo due anni di fermo dovuti a pandemia e restauri., con “Note a margine su la Musica è Pericolosa”: un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena.

16 ottobre

A partire dalle ore 9.30, nella location dell’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, si svolgerà la manifestazione ‘Il volontariato s’incontra’, giornata dedicata al non profit e a tutto ciò che ruota attorno ad attività ed adempimenti propri delle organizzazioni che operano in questo ambito.

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.