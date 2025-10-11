Scopri gli eventi del giorno in Molise: Giornate FAI, musica, escursioni, sagre, poesia e cultura tra Campobasso, Larino e Roccamandolfi

REGIONE – Sabato 11 ottobre il territorio molisano si anima con appuntamenti che raccontano la sua anima più autentica. Molisenews24.it ricorda che si spazia dalle Giornate FAI alle visite guidate alla Banca d’Italia di Campobasso, dal Giubileo delle Aggregazioni Laicali alla musica del Conservatorio, passando per il debutto di Monumenti Aperti a Frosolone.

C’è spazio per l’energia del foliage in E-MTB a Roccamandolfi, per la Camminata in rosa a Duronia, per la poesia al Museo delle Vestimenta, e per la transumanza che si fa arte con T.R.A.M.E. a Larino. E come ogni autunno che si rispetti, non mancano le sagre: la Festa della mela a Castel del Giudice e la Festa d’autunno a Pietracatella celebrano i frutti della terra e il calore della comunità.

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 OTTOBRE

Giornate FAI d’Autunno 2025: cosa visitare in Molise.

Campobasso, visite alla Banca d’Italia per “È Cultura!” 2025.

Giubileo delle Aggregazioni Laicali 2025 a Campobasso.

Campobasso in musica: il Conservatorio protagonista.

Monumenti Aperti debutta in Molise: Frosolone protagonista.

Escursione in E-MTB e in MTB per osservare il foliage a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazione contattare il numero 328 739268.

Camminata in rosa a Duronia.

In occasione della Giornata della Poesia visita guidata al Museo delle Vestimenta a Campobasso.

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

Festa della mela a Castel del Giudice.

Festa d’autunno a Pietracatella.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 ottobre

Giornate FAI d’Autunno 2025: cosa visitare in Molise.

Giornata delle Famiglie al museo: visite guidate, laboratori, ecc.

Monumenti Aperti debutta in Molise: Frosolone protagonista.

Domenica di Carta 2025: Archivi di Famiglia a Isernia.

Trek Oil a Rotello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3406365979.

MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Per iscrizioni contattare il numero 3287319699.

Festa della mela a Castel del Giudice.

Al Polo Fieristico di Larino Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese.

18 ottobre

Campobasso, visite alla Banca d’Italia per “È Cultura!” 2025.

19 ototbre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.