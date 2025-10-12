Giornate FAI d’Autunno, laboratori per famiglie, trekking, archivi storici, feste e raduni. Vivi il territorio tra cultura, natura e comunità

REGIONE – Domenica 12 ottobre il Molise si anima con una ricca proposta di eventi che intrecciano storia, paesaggio, gusto e memoria. Molisenews24.it ricorda che dalle visite guidate alle escursioni, dai laboratori per famiglie alle celebrazioni della biodiversità, la giornata offre occasioni preziose per vivere il territorio in modo autentico e partecipato.

Le Giornate FAI d’Autunno invitano alla scoperta di luoghi nascosti e affascinanti, mentre la Giornata delle Famiglie al Museo propone attività pensate per grandi e piccoli. Monumenti Aperti debutta in Molise con Frosolone protagonista, e Domenica di Carta apre gli archivi di famiglia a Isernia, tra memorie e documenti.

A Castel del Giudice si celebra la Festa della Mela, mentre al Polo Fieristico di Larino si tiene il Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese, omaggio alla tradizione rurale e alla bellezza dei nostri animali.

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 OTTOBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE.

