Presentazione di libri a Isernia e Pietracatella”, a Isernia proseguono “Capolinea” e la rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì”
REGIONE – La giornata dell’11 settembre propone una serie di appuntamenti tra letteratura, teatro, riflessione. Molisenews24.it ricorda che la Biblioteca Comunale di Isernia, Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presentano Molise al femminile. Biografie e storia, un viaggio nelle vite di donne che hanno segnato il territorio. Alla Villa Comunale, Franco Avicolli propone una conferenza intensa su La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj, tra filosofia e letteratura. In Piazzetta Sanfelice, la rassegna teatrale Diciamogli sempre di sì porta in scena ironia e tradizione. E per gli amanti dei sapori, a Macchia di Isernia torna la 52ª Mostra mercato del Vino e dei sapori, tra profumi locali e convivialità. Un giovedì che celebra la cultura in tutte le sue forme.
GLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE
Presentazione del libro “Molise al femminile. Biografie e storia” di Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presso la Biblioteca Comunale di Isernia.
Presentazione del libro “Il XII Arcano” di William Mussini a Pietracatella.
Conferenza di Franco Avicolli “La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj” alla Villa Comunale di Isernia.
Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 settembre
1 The Fuzzy Dice live e Ferrazzano.
Capolinea 2025 “Guerra e Pace” con Moni Ovadia in Piazza Sanfelice a Isernia.
Festival dell’Accademia Tetracordo, XXII edizione Premio Giuseppe Pettine a Isernia.
Beer Fest Larino a Larino.
93^ Festa dell’Uva a Riccia.
Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.
13 settembre
Festival dell’Accademia Tetracordo ad Isernia.
Sagra della scurpella ad Acquaviva di Isernia.
Notte Rosa 2025 nel centro storico di Isernia.
Beer Fest a Larino.
52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.
93^ Festa dell’Uva a Riccia.
Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.
Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.
|E se Dio vuole… – musical in piazza a Venafro.
14 settembre
Festival dell’Accademia Tetracordo a Isernia.
52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.
93^ Festa dell’Uva a Riccia.
Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.
19 settembre
“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.
21 settembre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.
4 ottobre
Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.