Presentazione di libri a Isernia e Pietracatella”, a Isernia proseguono “Capolinea” e la rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì”

REGIONE – La giornata dell’11 settembre propone una serie di appuntamenti tra letteratura, teatro, riflessione. Molisenews24.it ricorda che la Biblioteca Comunale di Isernia, Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presentano Molise al femminile. Biografie e storia, un viaggio nelle vite di donne che hanno segnato il territorio. Alla Villa Comunale, Franco Avicolli propone una conferenza intensa su La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj, tra filosofia e letteratura. In Piazzetta Sanfelice, la rassegna teatrale Diciamogli sempre di sì porta in scena ironia e tradizione. E per gli amanti dei sapori, a Macchia di Isernia torna la 52ª Mostra mercato del Vino e dei sapori, tra profumi locali e convivialità. Un giovedì che celebra la cultura in tutte le sue forme.

GLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE

Presentazione del libro “Molise al femminile. Biografie e storia” di Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presso la Biblioteca Comunale di Isernia.

Presentazione del libro “Il XII Arcano” di William Mussini a Pietracatella.

Conferenza di Franco Avicolli “La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj” alla Villa Comunale di Isernia.

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 settembre

1 The Fuzzy Dice live e Ferrazzano.

Capolinea 2025 “Guerra e Pace” con Moni Ovadia in Piazza Sanfelice a Isernia.

Festival dell’Accademia Tetracordo, XXII edizione Premio Giuseppe Pettine a Isernia.

Beer Fest Larino a Larino.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

13 settembre

Festival dell’Accademia Tetracordo ad Isernia.

Sagra della scurpella ad Acquaviva di Isernia.

Notte Rosa 2025 nel centro storico di Isernia.

Beer Fest a Larino.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.

|E se Dio vuole… – musical in piazza a Venafro.

14 settembre

Festival dell’Accademia Tetracordo a Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.