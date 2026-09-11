Tra gli eventi dell’11 settembre in Molise: mostre a Civitacampomarano e Termoli, Sagra degli Arrosticini, Festa dell’Uva e SaràTalk Live
REGIONE – L’11 settembre in Molise propone una giornata ricca di appuntamenti tra arte, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che mostre, sagre storiche e iniziative serali animano il territorio da Civitacampomarano a Riccia, passando per Campobasso e Sepino. Un calendario vario che unisce cultura, gastronomia e partecipazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerose occasioni per vivere il territorio.
GLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo
Sagre e Feste
Sagra degli Arrosticini – Sant’Agapito Scalo (IS)
La tradizionale Sagra degli Arrosticini torna a Sant’Agapito Scalo con l’apertura degli stand gastronomici dedicati ai celebri arrosticini e ai piatti tipici locali. L’evento propone musica dal vivo e intrattenimento serale, con repliche anche nella giornata del 12 settembre.
Festa dell’Uva – Riccia (CB)
A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione.
Eventi culturali
Giuseppe Conte a Campobasso – SaràTalk Live
Campobasso ospita una nuova tappa di SaràTalk Live, con la partecipazione di Giuseppe Conte. L’incontro affronta temi di attualità e dialogo con il pubblico, attirando grande attenzione mediatica e locale.
Le Notti d’Oro – Parco Archeologico di Sepino
Prosegue fino al 1 ottobre la rassegna culturale “Le Notti d’Oro” al Parco Archeologico di Sepino, con aperture serali, visite guidate e spettacoli immersi nella cornice dell’antica Saepinum. Un’occasione unica per vivere il sito archeologico in un’atmosfera suggestiva.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 settembre
Festa della Contrada San Rocco a Ripamolisani
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore
Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro
XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano
Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano
Beer Fest a Larino
La Notte Venafrana a Venafro