Tra gli eventi dell’11 settembre in Molise: mostre a Civitacampomarano e Termoli, Sagra degli Arrosticini, Festa dell’Uva e SaràTalk Live

REGIONE – L’11 settembre in Molise propone una giornata ricca di appuntamenti tra arte, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che mostre, sagre storiche e iniziative serali animano il territorio da Civitacampomarano a Riccia, passando per Campobasso e Sepino. Un calendario vario che unisce cultura, gastronomia e partecipazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerose occasioni per vivere il territorio.

GLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo

Sagre e Feste

Sagra degli Arrosticini – Sant’Agapito Scalo (IS)

La tradizionale Sagra degli Arrosticini torna a Sant’Agapito Scalo con l’apertura degli stand gastronomici dedicati ai celebri arrosticini e ai piatti tipici locali. L’evento propone musica dal vivo e intrattenimento serale, con repliche anche nella giornata del 12 settembre.

Festa dell’Uva – Riccia (CB)

A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione.

Eventi culturali

Giuseppe Conte a Campobasso – SaràTalk Live

Campobasso ospita una nuova tappa di SaràTalk Live, con la partecipazione di Giuseppe Conte. L’incontro affronta temi di attualità e dialogo con il pubblico, attirando grande attenzione mediatica e locale.

Le Notti d’Oro – Parco Archeologico di Sepino

Prosegue fino al 1 ottobre la rassegna culturale “Le Notti d’Oro” al Parco Archeologico di Sepino, con aperture serali, visite guidate e spettacoli immersi nella cornice dell’antica Saepinum. Un’occasione unica per vivere il sito archeologico in un’atmosfera suggestiva.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 settembre

Festa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venafro