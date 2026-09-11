Eventi in Molise l’11 settembre 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Tra gli eventi dell’11 settembre in Molise: mostre a Civitacampomarano e Termoli, Sagra degli Arrosticini, Festa dell’Uva e SaràTalk Live

Festa Uva Riccia 2026

REGIONE – L’11 settembre in Molise propone una giornata ricca di appuntamenti tra arte, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che mostre, sagre storiche e iniziative serali animano il territorio da Civitacampomarano a Riccia, passando per Campobasso e Sepino. Un calendario vario che unisce cultura, gastronomia e partecipazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerose occasioni per vivere il territorio.

GLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo

Sagre e Feste

Sagra degli Arrosticini – Sant’Agapito Scalo (IS)
La tradizionale Sagra degli Arrosticini torna a Sant’Agapito Scalo con l’apertura degli stand gastronomici dedicati ai celebri arrosticini e ai piatti tipici locali. L’evento propone musica dal vivo e intrattenimento serale, con repliche anche nella giornata del 12 settembre.

Festa dell’Uva – Riccia (CB)
A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione.

Eventi culturali

Giuseppe Conte a CampobassoSaràTalk Live
Campobasso ospita una nuova tappa di SaràTalk Live, con la partecipazione di Giuseppe Conte. L’incontro affronta temi di attualità e dialogo con il pubblico, attirando grande attenzione mediatica e locale.

Le Notti d’Oro – Parco Archeologico di Sepino
Prosegue fino al 1 ottobre la rassegna culturale “Le Notti d’Oro” al Parco Archeologico di Sepino, con aperture serali, visite guidate e spettacoli immersi nella cornice dell’antica Saepinum. Un’occasione unica per vivere il sito archeologico in un’atmosfera suggestiva.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 settembre

Festa della Contrada San Rocco a Ripamolisani

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore

Concerto dei Matia Baza a Pescopennataro

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano

Una musica può fare… dalle 20.30 in piazza De Sanctis a Ferrazzano

Beer Fest a Larino

La Notte Venafrana a Venafro

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