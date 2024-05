Grande Festa della musica a Monteroduni; notte dei Santuari a Pietracatella. Al Teatro Savoia di Campobasso “Antitruffa show”

REGIONE – Domenica 12 maggio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 MAGGIO

Festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia a Monacilioni.

12^ edizione della Grande Festa della Musica a Monteroduni

Ultimo giorno del Festival di poesia Fatti_Viva ad Isernia.

Con inizio alle ore 17 sarà celebrata la Notte dei Santuari a Pietracatella al santuario di Santa Maria di Costantinopoli, dedicato ai caduti sul lavoro.

Alle 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena lo spettacolo “Antitruffa Show”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 maggio

Alle ore 17,30 presso l’ex cinema Sant’Antonio, a Casacalenda, l’incontro pubblico “Nessuno é un’isola”

14 maggio

Seminario sul tema “Latino, lingua logicamente viva”, con inizio alle ore 16:00,presso L’Auditorium “A. La Mensa” dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso.

20 maggio

Silvia Mezzanotte sarà in concerto in piazza Skandenberg, a Portocannone, a partire dalle ore 21,30. L’evento sarà a ingresso libero.

25 maggio

Sagra della frittata a Montaquila.

26 maggio

A Campobasso, dalle 9 alle 19, torna Campobazar, mercatino dell’usato.

1° giugno

Concerto dei Subsonica nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

2 giugno

Concerto dei Boombadash nell’area di Selvapiana per il Festival dei Misteri 2024.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.