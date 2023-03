A Isernia arrivano i Pink Ployd Legend con Guy Pratt. A Larino va in scena Tarallucce e vine’, a Casacalenda Una causa persa

Domenica 12 marzo 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 19 marzo, a Palazzo Norante a Campomarino, la mostra fotografica Lungomare, a cura di Nicola Di Bello.

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 12 MARZO

Alle 18 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena ‘Tarallucce e vine’.

Alle ore 21:00 alla Sala Alphaville di Campobasso alle ore 18.00 al Teatro K di Casacalenda (CB) ci sarà la commedia, Una causa persa

All’Auditorium di Isernia appuntamento con i Pink Floyd Legend”: ospite speciale Guy Pratt. Come acquistare i biglietti (qui)

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 marzo

Corso gratuito finalizzato alla prevenzione antinfortunistica in programma a Campobasso presso la sede regionale Confcommercio, (inizio dei lavori ore 15,30 – conclusioni alle ore 17,30)

19 marzo

Torna a Campobazar, il tradizionale mercatino dell’usato e dello scambio.

1 aprile

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

Al Teatro Savoia di Campobasso Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”, scritto da Margaret Mazzantini.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.